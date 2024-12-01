Çarptıkları araçtaki kadın sürücüyü ve eşini darp ettiler

Olay, gece yarısı Ereğlikapı Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre kimliği belirsiz 2 kişinin bulunduğu araç, önünde seyreden 46 yaşındaki S.K. idaresindeki 06 GL 901 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü ve yanındaki arkadaşı çarptıkları aracın kadın sürücüsü S.K. ve yanında bulunan eşine küfür ve hakaretler yağdırdı. Saldırganlar ardından hem kadın sürücüyü hem de eşini darp ederek hızla olay yerinden kaçtı.

Kimliği belirlenemeyen saldırganlar kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Ardından kadın sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

