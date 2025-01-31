Çarşaf giyerek hırsızlık yaptı! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Elazığ’da bir telefon mağazasına girip yüzünü çarşafla gizleyen kişi, kasadaki parayı alarak kaçtı. Hırsızlık şüphelisi kişi polis tarafından aranmaya başladı. Zanlının kasadan 2 bin lira para aldığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'ndeki bir telefon mağazasında meydana geldi. Yüzünü çarşafla gizleyen kadın, mağaza çalışanının kısa süreliğine ayrıldığı iş yerine girerek kasadaki 2 bin lirayı alıp, uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının bir süre etrafı kontrol ettiği, ardından kasaya yönelerek içindeki parayı aldığı görüldü. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından durum polis ekiplerine bildirildi. Hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çarşaf giyerek hırsızlık yaptı! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Çarşaf giyerek hırsızlık yaptı! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Çarşaf giyerek hırsızlık yaptı! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Çarşaf giyerek hırsızlık yaptı! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Çarşaf giyerek hırsızlık yaptı! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Çarşaf giyerek hırsızlık yaptı! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Çarşaf giyerek hırsızlık yaptı! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı

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