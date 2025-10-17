Olay, geçen pazartesi günü Tarihi Bedesten Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki bir kuyumcu dükkanına gelen çarşaflı 3 kadın, altın bileziklerin fiyatını sormaya başladı. Kadınlardan 2’si iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise vitrindeki, toplam 1 milyon 200 bin lira değerinde yüzüklerin olduğu tablayı alıp çarşafının altına gizledi.

Ardından 3 şüpheli, dükkandan ayrıldı. Vitrindeki yüzüklerinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlık anını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çarşaflı 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.