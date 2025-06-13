Çarşaflı hırsızın sonu kötü bitti

Kaynak: DHA
Çarşaflı hırsızın sonu kötü bitti

Adana’da çarşaf giyip bebeğiyle semt pazarında hırsızlık yapan A.G., 3 kadının çantasından altın, ziynet eşyası ve para çaldı. Polis, keşif yaparken yakaladı.

Seyhan ilçesindeki semt pazarlarına alışveriş bahanesiyle giden A. G., tanınmamak için çarşaf giyerek farklı tarihlerde 3 kadının çantalarından 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ile 3 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı.

Mağdır kadınların ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kucağında bebeğiyle hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayların meydana geldiği semt pazarının bulunduğu bölgede önlem alan polis, A.G.'yi keşif yaptığı sırada yakaladı.

Emniyete götürülen A.G.'nin, 2 ayrı 'Yankesicilik' suçundan daha arandığı tespit edildi. Sorgusunda, yankesicilik yapmadığını öne süren A.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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