Çarşaflı kadından AKP’lileri çıldırtacak açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Varsa Yaşam Var" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

Özel'den önce kürsüye kadınlar sırayla çıktı. Ancak bir isim dikkat çekti. O isim ise depremzede Pınar Arslan oldu.

AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİM

8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırtması dikkat çekti. Arslan, konuşmasında Özel'e seslenerek, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" dedi.

O anlar ise sosyal medyada da gündem oldu.