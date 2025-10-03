Çarşamba günleri sinema biletleri maksimum 120 TL olacak

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıl sonuna kadar her çarşamba sinema biletlerinin maksimum 120 TL olacağını duyurdu.

Güven, yaptığı paylaşımda "Yıl sonuna kadar (31 Aralık 2025) her çarşamba günü sinema biletleri tüm Türkiye'de, tüm katılımcı sinemalarda maksimum 120 TL olacak. Maksimum dememizin nedeni bazı lokasyonlarda daha da ucuz olacak olması. Yani bilet fiyatları bu rakamın altında olabilir ama üstünde kesinlikle olmayacak. Ayrıca bazı özel markaların sponsorluğunda gerçekleşmekte olan '1 Bilet Alana Diğeri Bedava Kampanyası'nın da devam etmekte olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi beyaz perdenin tadını çıkarmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yıl sonuna kadar çarşamba günlerinin "Sinema Günü" olarak ilan edildiğini belirterek, kampanyaya katılan sinemalarda tüm filmlerin bilet fiyatının 120 lira olacağını duyurdu.