Çarşamba OSB'de üretim ve istihdam hızla büyüyor!

Samsun'un Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) üretim ve istihdamda hızla büyüdüğü bildirildi.

830 bin metrekare alana kurulan OSB'de 36 fabrika alanı bulunuyor. Şu an 15 fabrikanın aktif durumda olduğu, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlandığı ve boş alan sayısının üçe düştüğü, diğer alanlarda ise ruhsat süreçlerinin tamamlandığı ifade edildi. Her ay yeni bir fabrikanın üretime geçtiği kaydedildi.

OSB'nin savunma sanayine yönelik yatırımlarla öne çıktığı, son olarak 5 bin metrekarelik alanın MKE ile entegre bir firmaya tahsis edildiği, diğer boş alanların da savunma sanayi için kullanılacağı aktarıldı.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Sonkaya, bölgede eğitime ve enerjiye yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, "OSB'ye 24 derslikli meslek lisesi ile 150 megavatlık trafo merkezi yapılıyor. Hem Çarşamba'yı hem OSB'yi besleyecek bu projelerin yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca MKE ile entegre olacak bu yeni yatırım, bölgenin savunma sanayindeki önemini artıracak" dedi.

