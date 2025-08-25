Çarşamba’da kaza: 2 yaralı 1 ölü

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre Samsun'un Çarşamba İlçesi Hacılıçay Mahallesinde Çarşamba istikametine seyir halinde olan Ercan Şentaş(49) idaresindeki 55 KS 109 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Ercan Şentaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Kübra Ç.(25) ve Hanife B.(54) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şentaş’ın cansız bedeni Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kamyonetten çıkarılarak yapılan savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.