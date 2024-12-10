Çarşamba’da Yeşilırmak’a atlayan kişi canlı olarak kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki bir kişi Yeşilırmak Nehri’nden atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen şahsı nehirden çıkardılar. Nehirden canlı olarak çıkartılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde bulunan TOKİ Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kendini Yeşilırmak Nehri'nin soğuk sularına bırakan İ.G.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri suya atlayan şahsa akıntıya kapılarak uzaklaşmadan müdahalede bulundu. Bot ile nehre inen itfaiye ekipleri 41 yaşındaki İ.G.'yi kısa sürede nehirden çıkardı.

Baygın halde bulunan şahsa, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Müdahaleler sonrası İ.G., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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