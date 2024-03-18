Çarşambadan sonra kar geliyor! Mart kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü yeni bir yağışlı hava etkisine girecek. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar, perşembe ve cuma günleri İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve Akdeniz’in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülecek.

Cumartesi günü doğu kesimlerde yağışlar devam edecek, ardından ülkemizi terk edecek. Pazar günü sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.

Bu önümüzdeki 3 gün boyunca mart ayı kapıdan baktıracak. Gece sıcaklıkları yurt genelinde düşecek ve iç kesimlerde sıfırın altına inecek.

İç Anadolu Bölgesi’nin tamamında kar yağışı bekleniyor. İç Ege, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz’in yükseklerinde de kar yağışı olacak. Vatandaşlar, bahar havasına aldanmamalı; bu hafta boyunca soğuk hava etkili olacak.

İŞTE ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’DE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

Ankara: Yarın parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı perşembe ve cuma günü aralıklarla devam edecek. Sıcaklık 14°C olacak.

İstanbul: Bu hafta boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12°C olacak.

İzmir: İzmir’de de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 20°C olacak.