Çarşambalılar Derneği geleneksel iftar programı

Yoğun katılım olan iftar programı dernek binasında gerçekleştirildi. İftara ev sahipliği yapan Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Özdemir, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programı, bölgede yaşayan Çarşambalıların bir araya gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Dernek olarak kente kültürel ve sosyal açıdan sunduğumuz katkılar artıyor. Bu durumun devamlılığı için her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. Çarşambalılar derneği üyeleri olarak bugün burada bir arada olmaktan, birlikte güçlenmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

İftar programına, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Özdağ, Çarşambalı bürokratlar, iş insanları, dernek yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.