Çarşamba’nın yeni lideri ‘Leyla’

Haftanın dizisi: Yayınlandığı günden bu yana konusu kadar oyuncuların performanslarıyla da dikkat çeken NOW’ın yeni sezon dizilerinden ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’, reytinglerdeki başarısını bu kez gün birinciliğiyle zirveye taşıdı.

Dizi, artış trendini 6.54 reytingle sürdürerek Çarşamba gününün yeni birincisi oldu. Böylelikle Kuruluş Osman, 124 bölüm aradan sonra ilk kez yayınlandığı günün lider dizisi olamadı. Dizinin kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Halil İbrahim Ceyhan gibi isimler bulunuyor.

Güncelliğini yitirmeyen konular

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Haftanın tiyatro oyunu: Melih Cevdet Anday’ın ölümsüz eseri ‘Müfettişler’, Engin Hepileri’nin yönetmenliği ve Kenan Doğulu’nun müzikleriyle sahneye taşındı. Oyun, Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay gibi oyuncuları buluşturdu.

Sezon boyunca farklı sahnelerde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek olan ve güncelliğini hiç kaybetmeyen oyun; modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çekerken daha yaşanası ve eşit bir dünyanın mümkün olabileceğini ve insanın özgürce yaşayabileceği bir dünya için eyleme geçmek üzere olduğunu müjdeliyor.

Tam bir İstanbul şarkısı

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Haftanın şarkısı: Pop müziğin sevilen isimlerinden İlyas Yalçıntaş, yeni şarkısı ‘İstabul’da’yı Alfa7 Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Gökhan Semiz’e ait şarkının düzenlemesi Aytaç Kart imzası taşıyor. Şarkıya Murad Küçük’ün yönetmenliğinde hoş bir klip çekilmiş. Dinleyeni bol olsun.

Yeni yolculuklara teşvik ediyor

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Haftanın kitabı: Türkiye’nin önde gelen gezgin yazarlarından Özlem Avcıoğlu, seyahat tutkusunu ve birikimlerini okurlarıyla paylaşıyor. Yazarın, ‘Geziyorum Öyleyse Varım’ adlı kitabı, Destek Yayınları’ndan çıktı. Eser, yazarın seyahat deneyimlerini ve dünyanın dört bir yanındaki keşiflerini okurlarına aktararak derinlemesine bir yolculuk sunuyor.

Kitapta, dünyanın dört bir yanından keşfedilen destinasyonların yanı sıra, seyahat planlamanın incelikleri, kültürel zenginlikler ve seyahatin duygusal yönleri de ele alınıyor. Modern bir seyyah olmanın ne anlama geldiğini aktaran Özlem Avcıoğlu, okurlarını hem zihinsel hem de fiziksel olarak yeni yolculuklara çıkmaya teşvik ediyor.