Çarşı davası bir kez daha ertelendi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılandığı dava bir kez daha ertelendi.

KAYNAK: DHA
Çarşı davası bir kez daha ertelendi

İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya üç tutuksuz sanık ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü Kayıtlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz hazırlanmadığını bildirdi.

Bunun üzerine söz alan sanıklar ve avukatları, rapor hazırlandıktan sonra beyanda bulunacaklarını söylediler.

Sanık Volkan Eroğlu, 1 yıl önce Adli Tıp Kurumu'na gönderilen dosyaya dair raporun hala hazırlanmamasına tepki göstererek,"10 sene sonra gelir mi acaba hakim bey?" dedi.

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Mahkeme başkanı da raporu kendilerince hazırlamadığını ve idari bir konu olduğunu vurguladı. Sanık Serkan Sevim de söz alarak " İşten çıkarıldım ben. En azından bir yazı yazın." dedi. Duruşma, adli tıp kurumu raporunun beklenilmesine karar verilerek 1 Şubat'a ertelendi. Yargıtay beraat kararını bozmuştu

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 35 sanık hakkında 29 Aralık 2015 tarihinde "Darbeye teşebbüs", "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Polise direnmek", "Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet" suçlarından beraat kararı verilmişti. Savcılığın temyiz talebi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 18 Mart 2021 tarihinde yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozmuştu.

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