15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Çarşı haksızlığa karşı. Çarşı Grubu'ndan İmamoğlu'na büyük destek

Çarşı haksızlığa karşı. Çarşı Grubu'ndan İmamoğlu'na büyük destek

Beşiktaş Çarşı Grubu, İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'na pankart açarak büyük destek verdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 19:00
Takip Et

Çarşı Grubu'ndan İmamoğlu'na büyük destek. Çarşı haksızlığa karşı

Çarşı haksızlığa karşı. Çarşı Grubu'ndan İmamoğlu'na büyük destek
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme hakimi, sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, verilen cezada indirim uygulamasına yer olmadığına hükmetti.

ÇARŞI'DAN İMAMOĞLU'NA DESTEK
Beşiktaş Çarşı grubu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük destek verdi. Taraftarlar Ekrem İmamoğlu'na açtığı pankartla destek verdi.

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Osman Yorulmaz yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu'na desteğini verdi.

Yorulmaz paylaşımında; ''Biz BEŞİKTAŞ'lıyız ismi, cismi, inancı ne olursa olsun haksızlığa kim uğruyorsa ''HAK HUKUK ADALET'' adına yanında, haksızlık yapanların karşısında ise DALGA KIRAN oluruz...'' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN MEŞHUR PANKARTLARI


Beşiktaş taraftarı haksızlığa karşı ''Beşiktaşlı olduğumuz için haksızlığa karşı çıkmıyoruz. Haksızlığa karşı olduğumuz için zaten biz Beşiktaşlıyız'' pankartı açmıştı.

Ayrıca Çarşı grubu, Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan vefat ettiğinde başsağlığı pankartı açmıştı.


Çarşı grubu, her yıl düzenli olarak Hz. Muhammed'i anarak pankartını açıyor.

Diğer taraftan, 2011 yılında gerçekleşen Van depremi sonrası Beşiktaş taraftarı yardım amaçlı sahaya atkı ve bere atmıştı.


Bir diğer taraftan 2011 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar için “Duygular aynı renkler farklı başınız sağolsun” pankartı açmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
4
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
5
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
7
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
﻿Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
﻿Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
﻿Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
﻿Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
﻿Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
﻿Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
﻿Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
﻿Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.