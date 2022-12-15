Çarşı haksızlığa karşı. Çarşı Grubu'ndan İmamoğlu'na büyük destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme hakimi, sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, verilen cezada indirim uygulamasına yer olmadığına hükmetti.

ÇARŞI'DAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Beşiktaş Çarşı grubu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük destek verdi. Taraftarlar Ekrem İmamoğlu'na açtığı pankartla destek verdi.

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Osman Yorulmaz yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu'na desteğini verdi.

Yorulmaz paylaşımında; ''Biz BEŞİKTAŞ'lıyız ismi, cismi, inancı ne olursa olsun haksızlığa kim uğruyorsa ''HAK HUKUK ADALET'' adına yanında, haksızlık yapanların karşısında ise DALGA KIRAN oluruz...'' ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN MEŞHUR PANKARTLARI



Beşiktaş taraftarı haksızlığa karşı ''Beşiktaşlı olduğumuz için haksızlığa karşı çıkmıyoruz. Haksızlığa karşı olduğumuz için zaten biz Beşiktaşlıyız'' pankartı açmıştı.

Ayrıca Çarşı grubu, Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan vefat ettiğinde başsağlığı pankartı açmıştı.



Çarşı grubu, her yıl düzenli olarak Hz. Muhammed'i anarak pankartını açıyor.

Diğer taraftan, 2011 yılında gerçekleşen Van depremi sonrası Beşiktaş taraftarı yardım amaçlı sahaya atkı ve bere atmıştı.



Bir diğer taraftan 2011 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar için “Duygular aynı renkler farklı başınız sağolsun” pankartı açmıştı.