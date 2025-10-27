Beşiktaş, Süper Lig'de dün oynanan maçta, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından taraftarlar takıma tepki gösterdi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tribüne çağırdı. Tepki üzerine sahaya dönen Yalçın, taraftarlarla konuştu.

Çarşı'dan bugün yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya tepki gösterdi.

"ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERENLERİN SÖZDE MEGA PROJESİ TUTMADI"

Açıklamada, "Yıllardır seçimlere hazırlanan Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, kongre tarafından seçildikten sonra verdikleri vaatleri ne yazık ki yerine getirememiştir. 'Dikilitaş'a onay çıkmazsa yıldız transferi unutun!' diyerek Beşiktaş taraftarına aba altından sopa gösterenlerin sözde mega projesi tutmamıştır. Bugün sahada ne yıldız oyuncu vardır ne de Beşiktaş'a yakışır bir oyun" ifadeleri kullanıldı.

"CAMİAYI BİR KEZ DAHA YALNIZLIĞA MAHKUM ETTİLER"

Vaatlerin yerine getirilmediği belirtilen açıklamada, "Beşiktaş'ın değerli arazilerini düzen sermayesine peşkeş çekmeye kalkarken, 'daha iyi bir yol var' diyen sağduyulu Beşiktaşlıları birkaç kendini bilmez sosyal medya figürünün hedefi haline getirdiniz. Verilen sözler unutulmuş, 'proje takımı olacağız', 'sistem kuracağız', 'şampiyonluğa oynayacak kadro kuracağız' vaatleri birer birer boşa çıkmıştır. Üstelik kendi çıkarlarını korumak adına karşınıza aldığınız taraftarların yediği 6222 cezalarına da sessiz kalmakla yetindiniz. TOKİ stadında yaşanan rezaletlere de sessiz kalmanız Beşiktaş camiasını bir kez daha yalnızlığa mahkum etmiştir" denildi.

Takımın iyi duruma gelmemesi halinde yönetimin istifa etmesi gerektiği vurgulanan açıklama, "Görünen köy kılavuz istemez; ya bu takımı derhal toparlayın ya da yönetim kurulunuzla birlikte istifa edin! Beşiktaş halkın takımıdır. Hiç kimse kendi menfaatini şanlı armanın önüne koyamaz! Aksi halde tarih, her zaman olduğu gibi büyük Beşiktaş taraftarının haklı öfkesini yazacaktır" sözleriyle sona erdi.