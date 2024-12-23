Çarşı'nın Gezi davasında yeni gelişme! Savcılık mütalaasını açıkladı

Gezi Parkı eylemlerinin ardından Çarşı üyelerine açılan davanın bugünkü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Çarşı davası olarak bilinen davada, sanıkların hepsine beraat istedi. Mahkeme sanıklar hakkındaki kararını önümüzdeki duruşmada açıklayacak.

NE OLMUŞTU? İŞTE ÇARŞI DAVASININ GEÇMİŞİ

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 18 Mart 2021 tarihinde yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı'na ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uymuştu.

ÇARŞI LİDERİNİN SAVUNMASI

Çarşı davasında; Gezi eylemlerine katılan 35 kişiye “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılama yapıldı.

Davanın ilk duruşmalarında Çarşı liderlerinden Cem Yakışkan, darbe suçlamasıyla yargılandığı davada, "Darbe yapacak gücümüz olsaydı, Beşiktaş’ı şampiyon yapardık" ifadelerini kullanmıştı.

Yakışkan, savunmasında ayrıca şunları söylemişti:

“1980’de darbe gördüm ben. Ne demek olduğunu biliyorum. Bizim darbe ile siyasetle işimiz yok. Çarşı’yı terör ve suç örgütü olarak göstermek en hafif ifadeyle haksızlıktır. Çarşı bir simgedir, korunması gereken bir değerdir. Çarşı her türlü hukuka aykırılığa dolayısıyla darbeye de karşıdır.”

2015 yılında sonuçlanan davada, mahkeme tüm sanıkların beraatına karar verdi. Ancak, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2021 yılında yerel mahkemenin beraat kararını bozdu ve davanın yeniden görülmesine hükmetti. Bu süreçte, Çarşı Davası ile Gezi Parkı Davası birleştirildi ancak daha sonra tekrar ayrıldı. Gezi davasında Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman gibi isimler ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

Davanın yeniden görülmesi sırasında, sanık avukatları müvekkillerinin beraatını talep etmiş ve davanın uzatılmaması gerektiğini savundular.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Dava daha sonra ise Osman Kavala ve gazeteci Can Dündar'ın yargılandığı dava ile Çarşı Davası da birleştirilmişti.

Davanın 21 Şubat 2022'de yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınmış olması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olmasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı bu dosyayı ayırmıştı.