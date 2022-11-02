Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal İspanyol takımının başına geçti

Beşiktaş ve Başakşehir'in eski hocası Portekizli Carlos Carvalhal'ın yeni takımı belli oldu.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Wahda'da görev yapan Portekizli teknik adam, İspanyol ekibi Celta Vigo'nun başına geçti.

İsmi daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le de anılan tecrübeli hoca, Celta ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

Celta Vigo, 20 takımlı İspanya La Liga'da 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle 16. sırada bulunuyor.