2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal İspanyol takımının başına geçti

Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal İspanyol takımının başına geçti

Beşiktaş ve Başakşehir'in eski hocasın Carlos Carvalhal, İspanyol ekibi Celta Vigo'nun hocası oldu

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:06
Takip Et

Carvalhal'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal İspanyol takımının başına geçti
+
Aa
-

Beşiktaş ve Başakşehir'in eski hocası Portekizli Carlos Carvalhal'ın yeni takımı belli oldu.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Wahda'da görev yapan Portekizli teknik adam, İspanyol ekibi Celta Vigo'nun başına geçti.

İsmi daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le de anılan tecrübeli hoca, Celta ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

Celta Vigo, 20 takımlı İspanya La Liga'da 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle 16. sırada bulunuyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
3
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
4
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
5
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
7
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.