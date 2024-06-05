Çaşır otu toplarken kayalıklardan düştü

Kaynak: DHA
Çaşır otu toplarken kayalıklardan düştü

Erzurum’da çaşır otu toplamak için gittiği arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Songül Eser (58), yaralandı.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı kırsal Turnalı Mahallesi’nde ikamet eden Songül Eser, Şankaya ilçesinin Zümrüt Mahallesi yakınlarına çaşır otu toplamaya gitti.

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Ot toplarken bir anda dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Eser, başını taşa çarparak düştü. Eser’in düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği Songül Eser, ambulans helikopterle kurtarıldı.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Songül Eser, ambulans helikopterle Erzurum'a kaldırıldı. Eser, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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