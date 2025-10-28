Kamuoyunun gündemindeki isim Hüseyin Gün’ün casusluk sorgusundaki silah fotoğrafları dikkat çekti. Emniyet sorgusunda bir flash bellek için de ele geçirilen görüntüler Hüseyin Gün’e soruldu.

Hüseyin Gün, “Flash bellek bana gösterilmediği için bana ait olup olmadığını bilmiyorum. Ben böyle bir görseli ilk defa gördüm. Fotoğraflar kim tarafından, ne şekilde yüklenmiştir bilmiyorum. Ben herhangi şekilde legal ya da illegal silah ticareti alanında bulunmadım” dedi.

Silahların ve mühimmatın kime ait olduğu ise merak konusu oldu. Fotoğraflardan silah ve mühimmatların resmi bir kurumlara ait olmadığı net bir şekilde görülüyor. Ancak kime ait olduğu, ne şekilde temin edildiğine dair bir bilgi sorgu tutanaklarında yer almıyor.



İşte o silah ve mühimmatlar:

















