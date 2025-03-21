Casus uydu ‘NROL-57’ uzaya gönderildi: Görevi gizli tutuluyor

Space.com internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, işlevi gizli tutulan uydu, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 23.49'da SpaceX firmasına ait "Falcon 9" roketi aracılığıyla fırlatıldı.

'NROL-57'yi taşıyan roketin birinci aşaması fırlatıldıktan yaklaşık 7,5 dakika sonra planlandığı şekilde uzay üssüne geri döndü. Roketin üst aşaması uydunun yüklerini yörüngeye taşımaya devam ederken, bu yüklerin ne zaman ya da nerede konuşlandırılacağı ise belirtilmedi.