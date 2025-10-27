CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan "casusluk" soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "İngiltere Başbakanı da hazır Türkiye’ye gelmişken, Hüseyin Gün isimli şahsın İngiltere’ye bilgi akışı sağlayıp sağlamadığı, MI6 personeli olup olmadığı doğrudan kendisine sorulacak mıdır? HG isimli şahıs gerçekten MI6 personeli midir, yoksa yeni bir düzmece davaya konu yaratan bir meczup mudur, bu yönde kendi istihbari bilgilerimiz nedir" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, başlatılan "casusluk" soruşturmasını TBMM gündemine taşıdı.

İngiltere Başbakanı’nın Türkiye ziyaretinin İBB’ye yönelik casusluk operasyonu ile aynı tarihlere denk gelmesi üzerine soru önergesi verdi.

Adıgüzel önergesinde şunları ifade etti:

Dosyada şüpheli olarak adı geçen Hüseyin Gün'ün, yurt dışına bilgi sızdırdığı ve İngiltere gizli servisi MI6 ile ilişkisi olduğu yönünde ifade verdiği bildirilmektedir. Tam da bu esnada İngiltere Başbakanı’nın Türkiye’ye ziyareti söz konusudur. Ziyaretin gündemine dair resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, basında ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı da gündemdedir.

BU 5 SORU İNGİLTERE BAŞBAKANI'NA SORULACAK MI?

İngiltere Başbakanı da hazır Türkiye’ye gelmişken, HG isimli şahsın İngiltere’ye bilgi akışı sağlayıp sağlamadığı, MI6 personeli olup olmadığı doğrudan kendisine sorulacak mıdır?

HG isimli şahıs gerçekten MI6 personeli midir, yoksa yeni bir düzmece davaya konu yaratan bir meczup mudur, bu yönde kendi istihbari bilgilerimiz nedir?

Eğer casusluk faaliyeti iddiaları güçlü ise hükümetinizin bu süreçteki tutumu, 'casuslukla suçlanan ülkeyle stratejik iş birliği' gibi bir çelişki doğurduğunun farkında mısınız?

Türkiye, bu ziyaretten önce özellikle bu konuda İngiltere’den herhangi bir casusluk veya istihbarat faaliyetiyle ilgili açıklama ya da iş birliği talep etmiş midir?

Ziyaretin gündeminde Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ikinci el alımı konusu yer almakta mıdır?”