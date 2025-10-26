Türkiye, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzer haklarında başlatılan "casusluk" operasyonunu konuşuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan da yer alıyor.

"CASUS" BAKANLIKTAN İHALE ALMIŞ

Öte yandan soruşturmanın baş aktörleri arasında gösterilen Christopher Paul McGrath’ın yöneticisi olduğu şirketin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘siber güvenlik ihaleleri’ aldığı ortaya çıktı.

Halk TV yazarı Bahadır Özgür, ihalelerin yetkili izahına muhtaç olduğuna dikkat çekti.

Casusluk" soruşturmasının İBB dosyasında şimdiye kadarki en ağır itham olduğunu söyleyen Özgür, "Gazeteci Merdan Yanardağ’ın ifadesi bile alınmadan yayın yaptığı kanala kayyım atanırken, yöneticisi ‘casusluk şebekesinin’ baş aktörlerinden birisi olarak gösterilen ve kamudan ihale verilen şirketle ilgili araştırma olup olmadığını insan merak ediyor. Bu isim yeni mi fark edildi, yoksa şüpheli olarak takipte miydi? Yöneticisi olduğu şirket, başka hangi kurum ve kuruluşlarla çalışıyor? Kamuyla hizmet sözleşmeleri var mı?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür, şu ifadeleri kullandı:

'Casusluk' soruşturmasının baş şüphelilerinden olan İngiliz vatandaşı McGrath'ın yönettiği şirkete, kamudan 'siber güvenlik' ihaleleri verildiği ortaya çıktı.

Savcının bilgi notunda uzun uzun anlatılan McGrath'ın, MI6 ajanı olduğu iddiası var. McGrath şirketin Londra'daki merkezinde direktör.

Ya bu isim İBB'den ihale almış olsaydı!