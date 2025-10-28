İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan

"Casusluk" suçlamasına karşı toplumda büyük tepki ortaya çıkarken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet adresinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TEŞKİLATTAN MANİDAR PAYLAŞIM

MİT'in sitesinde yer verilen video "Casusluk Nedir?" başlığı ile yayınlandı. Video içeriğinde casusluk tanımı ve ne gibi işlevi olduğuna dair bir tanıtım yer aldı.

İçerikte videonun casusluğun sadece siyasi başlıkta değerlendirilemeyeceği aynı zamanda bir kazanç olarak da görülen bir yanı olduğu belirtildi.

Videonun, "casusluk" soruşturmasına denk gelen bir dönemde yapılması "manidar" olarak yorumlandı.

SORUŞTURMANIN "İTİRAFÇISI" HÜSEYİN GÜN

Casusluk soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ayrıntılı ifade verdi. Gün, emniyette 262 sayfa ifade verdi.

Soruşturmada Hüseyin Gün'ün "yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği" ileri sürüldü.

Hüseyin Gün

Hesap hareketleri incelenen ve herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferleri gerçekleştirdiği, hesaplarından 85 milyon Türk Lirası tutarında nakit çekim yapıldığı tespit edilen Hüseyin Gün ile ilgili "Ticari kimliğini ön planda göstererek, başkaca ülke menfaatleri doğrultusunda ülkemiz ve başkaca ülkelerde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır" denildi.

Gün’ün, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye’ye dair topladığı bilgileri istihbari faaliyet yürüten yabancı ülke görevlilerine aktardığı ileri sürüldü.