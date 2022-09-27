Çat Barajı'ndaki yüzen adalar karaya oturdu

File çözümüProf. Dr. Turgut, üniversite olarak bir süredir bölgeye ilişkin çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:"Değerli bilim adamlarımız son 2 yılda 'yüzen adaları koruyabilir miyiz, yeniden ekosisteme dahil edebilir miyiz?' diye çalışmalar yapıyor. Yüzen adaların toplam alanı 30 dekar civarında ve bu adaların yaptığımız çalışmalar sonucunda bir metrekaresinde yaklaşık 2,7 ton karbondioksiti, toplamda da 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti ortadan kaldırdığını gördük. Bu adalar, sırf bu yüzden bile çok önemli.