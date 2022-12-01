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  • Çat kapı gelen misafirlere ne ikram edeceğinizi düşünmeye son! İşte tek hamurla tam 4 farklı kurabiye tarifi

Çat kapı gelen misafirlere ne ikram edeceğinizi düşünmeye son! İşte tek hamurla tam 4 farklı kurabiye tarifi

Kurabiye, Türk mutfağında oldukça fazla yapılan tariflerin başında geliyor. Bu nedenle birçok farklı kurabiye tarifi bulunuyor. "Hangisini yapayım?" diye bir kararsızlık yaşıyorsanız doğru yerdesiniz! Sadece tek bir hamurla birbirinden lezzetli dört farklı kurabiye yapmaya ne dersiniz? O zaman sizi böyle alalım!

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:55
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Çat kapı gelen misafirlere ne ikram edeceğinizi düşünmeye son! İşte tek hamurla tam 4 farklı kurabiye tarifi

Çat kapı gelen misafirlere ne ikram edeceğinizi düşünmeye son! İşte tek hamurla tam 4 farklı kurabiye tarifi
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Evde bulunan basit malzemelerle kısa bir süre içerisinde tek hamurdan dört farklı kurabiye yapabilirsiniz. Üstelik yaptığınız kurabiyeleri buzluğa koyarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. İşte bu muhteşem tarifin tüm detayları...

MALZEMELER

Hamur İçin:

- 4-5 su bardağı un

- 250 gram tereyağı

- 2 yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 paket vanilya

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

Damla Çikolatalı Kurabiye:

- 1 çay bardağı damla çikolata

Cezeryeli Zerdeçallı Kurabiye:

- 2 çorba kaşığı fındıklı cezerye

- 1 çay kaşığı zerdeçal

Kakaolu Cevizli Kurabiye:

- 1 çay bardağı ceviz

- 1 çay kaşığı kakao

Kakaolu Beyaz Çikolatalı Kurabiye:

- 60 gram beyaz çikolata

- 1 çay kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI

- Bir kâseye oda sıcaklığındaki tereyağını koyun ve krema kıvamına gelene kadar ezin.

- Tereyağının üzerine toz şekeri ilave edin ve pütür kalmayacak şekilde iyice eritin.

- Karışımın içerisine iki adet yumurtayı kırın ve malzemeleri güzelce karıştırın.

- Üzerine kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.

- Unu eleyerek karışıma yavaş yavaş ilave edin.

- Tüm malzemeleri ele yapışmayacak bir hamur elde edinceye kadar karıştırın.

- Hamuru 10-15 dakika dinlendirin.

- Dinlenen hamuru dört eşit parçaya bölün.

- İlk parçanın üzerine damla çikolatayı ekleyerek hamuru tekrar yoğurun. Yoğurma sırasında çikolataları ezmemeye çalışın.

- İkinci hamura zerdeçalı ekleyerek hamuru renk alana kadar yoğurun. Fındıklı cezeryeyi de ince ince doğrayarak hamura ekleyin.

- Üçüncü hamura önce kakaoyu ekleyerek biraz yoğurun. Sonra iri doğranmış cevizleri de ilave ederek hamuru güzelce karıştırın.

- Son kalan hamur parçasına kakaoyu ekleyip yoğurun. Beyaz çikolatayı ince olacak şekilde doğrayın ve hamura karıştırın. Tüm malzemeleri kısa bir süre daha yoğurun.

- Yoğurdunuz hamurlardan bıçak ya da kalıp yardımıyla 1-2 santimetre kalınlığında kurabiyeler elde edin.

- Kestiğiniz kurabiye hamurlarını fırın tepsisine güzelce yerleştirin.

- Kurabiyeleri, önceden ısıttığınız 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

- Dilerseniz hamurların bir kısmını streç filme sararak buzdolabında saklayabilirsiniz.

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