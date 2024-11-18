Çatak'ta kaya düşmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında bir dağdan kopan kaya parçaları, yaylada küçükbaş hayvanları otlatan kuzen çobanların üzerine düştü. Olayda 32 yaşındaki Davut İnçamur hayatını kaybederken, kuzeni 45 yaşındaki Yakup İnçamur yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alacayer Mahallesi'ne bağlı Bekirağa yaylasında gerçekleşti. Mahalle sakinlerine ait küçükbaş hayvan sürülerini otlatmak için yaylaya giden kuzen çobanlar Davut ve Yakup İnçamur, akşam saatlerinde hayvanları geri getirirken, aniden dağlık alandan üzerlerine kaya parçaları düştü. Bu trajik olay sonucunda iki çocuk babası Davut İnçamur olay yerinde yaşamını yitirirken, dört çocuk babası Yakup İnçamur yaralandı.

Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı çoban, sağlık ekipleri tarafından Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen çobanın cenazesi ise otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda ve yetkililer olayın nedenini araştırmaya devam ediyor.