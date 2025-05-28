Çatal, kaşık ve bıçakların ölümcül tehlikesi ortaya çıktı

Her gün elimize aldığımız çatal, kaşık ve bıçakların üzerindeki küçük numaralar, çoğumuzun dikkatini çekmez. Ancak bu numaralar, kullanılan malzemenin içeriğini ve sağlığımız üzerindeki etkilerini belirleyen bir şifre gibi...

İç Hastalıkları Uzmanları, paslanmaz çelik mutfak gereçlerindeki nikel, krom ve diğer ağır metallerin, uzun vadede böbrek, karaciğer hasarına ve hatta kansere zemin hazırlayabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel çalışmalar, özellikle kalitesiz ürünlerden sızan metallerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu gösterdi.

Peki, bu numaralar ne anlama geliyor ve sağlığımızı nasıl etkiliyor? İşte tüm detaylar...

ÇATAL KAŞIKTAKİ NUMARALARIN ŞİFRESİ

Paslanmaz çelik mutfak gereçlerinin üzerinde sıkça görülen 18/10, 18/8 veya 18/0 gibi ifadeler, çeliğin içindeki krom ve nikel oranlarını temsil etti. İlk sayı (18) krom oranını, ikinci sayı ise nikel oranını gösteriyor. Örneğin, 18/10 çelik, %18 krom ve %10 nikel içeriyor. Krom, çeliğin paslanmaz özelliğini sağlarken, nikel parlaklık ve dayanıklılık kattır. Ancak Dr. Karadağ, kalitesiz ürünlerde mangan, bakır veya demir gibi metallerin eklendiğini ve bunların sağlığa zarar verebileceğini belirtti.

Metal mutfak gereçlerinin paslanma, çizilme veya asitli gıdalarla temas sonucu gıdalara zehirli metaller sızdırabileceğini ifade etti. Bu metaller, özellikle yoğurt, turşu gibi asitli gıdalarla uzun süre temas ettiğinde daha kolay çözünüyor ve vücuda geçiş yaptı.

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SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER: BÖBREK, KARACİĞER VE KANSER RİSKİ

Bilimsel çalışmalar, nikel ve krom gibi ağır metallerin vücutta birikmesiyle ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini gösterdi.

ABD Çevre Sağlığı Bilimleri Ulusal Enstitüsü (NIEHS) tarafından desteklenen araştırmalar, nikelin uzun süreli maruziyetinin böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını bozabileceğini, bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ve genetik yapıyı etkileyerek kanser riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Nikel, özellikle akciğer, böbrek ve karaciğer kanserleriyle ilişkilendirildi.

Dr. Karadağ, nikel alerjisi olan bireylerde ciltte kaşıntı, döküntü ve ağızda yaralar gibi reaksiyonların sıkça görüldüğünü belirtti. Ayrıca, nikel maruziyetinin dilde yarıklar, astım ve solunum problemlerini tetikleyebileceğini, uzun vadede ise otoimmün hastalıklara yol açabileceğini vurguladı.

Krom da benzer şekilde mide ülseri, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sorunlara neden olabilir.

Gümüş, kurşun, çinko ve kalay gibi diğer metallerin de risk taşıdığını ifade ediyor. Örneğin, gümüş kaşık ve çatallar prestijli görülse de, vücuda giren gümüş beyin ve sinir hücrelerini etkileyebilir. Kurşun, tansiyon yüksekliği ve böbrek yetmezliğine yol açarken, kalay uzun süreli maruziyette depresyon ve karaciğer hasarına neden olabilir.

BİLİMSEL BULGULAR: AĞIR METALLERİN VÜCUDA GEÇİŞİ

Yapılan bir çalışma, bulaşık makinelerinden çıkan atık sularda çatal, kaşık ve bıçaklardan çözünen metallere rastlandığını gösterdi. Bu, özellikle çizilmiş veya parlaklığını yitirmiş metal gereçlerin gıdalara daha fazla metal sızdırdığını doğruladı. Asitli gıdalarla temas, bu süreci hızlandırdı.

Örneğin, yoğurt veya limonlu bir yemekte uzun süre bırakılan bir metal kaşık, içindeki metallerin gıdaya geçişini artırdı.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), nikel bileşiklerini “insanlar için kanserojen” olarak sınıflandırıyor. Benzer şekilde, krom (VI) bileşikleri de akciğer ve karaciğer kanseriyle ilişkilendirildi.

Dr. David Carpenter, Albany Üniversitesi Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü Direktörü, ağır metallerin düşük dozlarda bile uzun vadede birikerek toksik etkiler oluşturabileceğini belirterek, “Bu metaller, böbreklerde ve karaciğerde birikerek organ fonksiyonlarını bozabilir ve DNA hasarıyla kansere yol açabilir” dedi.

ALTERNATİFLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Peki, bu risklerden korunmak için ne yapmalı? Uzmanlar, kaliteli paslanmaz çelik (18/10 veya 18/8) tercih edilmesini önerdi.

Dr. Karadağ, bu ürünlerde metal çözünmesinin daha düşük olduğunu ve nikel alerjisi olanlar için 18/0 (nikelsiz) çeliklerin daha güvenli olduğunu belirtti.

Tahta kaşıklar, kimyasal salınım riski taşımadığı için bir alternatif olarak görüldü. Ancak Prof. Yorulmaz, tahta gereçlerin gözenekli yapısı nedeniyle bakteri ve mantar barındırabileceğini, özellikle kararmış veya çatlamış olanların hijyen sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Bu nedenle, tahta kaşıkların düzenli olarak değiştirilmesi ve boyasız olanların tercih edilmesi önerildi.

Plastik veya seramik gereçler de bir seçenek, ancak Dr. Carpenter, kalitesiz plastiklerde kullanılan kimyasalların da benzer sağlık riskleri taşıyabileceğini belirtti. Bu nedenle, gıda temasına uygun sertifikalı ürünler seçmek kritik.

Uzmanlar, şu önlemleri önerdi:

Asitli gıdalardan kaçının: Yoğurt, turşu gibi asitli gıdalarla metal kaşık ve çatalların uzun süreli temasından kaçının.

Çizilmiş ürünleri kullanmayın: Parlaklığını yitirmiş veya çizilmiş metal gereçleri değiştirin.

Yumuşak deterjanlar kullanın: Sert kimyasallar veya aşındırıcı süngerler, metal yüzeyleri çizerek metal sızmasını artırabilir.

Kaliteli ürünler seçin: 18/10 veya 18/8 paslanmaz çelik, daha düşük risk taşır.

Düzenli kontrol: Nikel alerjisi belirtileri (ciltte kızarıklık, kaşıntı) görüyorsanız, bir dermatoloğa başvurun.

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TOPLUMDA YÜKSELEN ENDİŞE

Sosyal medyada son dönemde çatal ve kaşıkların üzerindeki numaralara dikkat çeken videolar, bu konuya ilgiyi artırdı.

Uzmanlar, paniğe gerek olmadığını, doğru seçimler ve kullanım alışkanlıklarıyla risklerin en aza indirilebileceğini vurguladı.

SOFRANIZI GÜVENLİ HALE GETİRİN

Çatal, kaşık ve bıçaklar, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak bu basit mutfak gereçlerinin, yanlış seçim veya kullanım sonucu böbrek, karaciğer ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalı. Bugün bir şey hissetmeseniz de, uzun vadede sağlığımıza yatırım yapmalıyız. Kaliteli ürünler seçerek, kullanım ve temizlik kurallarına dikkat ederek sofralarınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.