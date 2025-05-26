Çatalca Müftüsü bu sefer de Özgür Özgür Özel’i açıkça tehdit etti! Bu sözler yenilir yutulur cinsten değil…

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak’a ‘gebermiş’ diyen Eski Çatalca Müftüsü şimdi Kocaeli vaizi Ahmet Mehmetalioğlu, bu sefer CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırdı. Mehmetalioğlu, “Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle” ifadeleri ile Özel’i açıkça tehdit etti.

SORUŞTURMA SONRASI VAİZ OLARAK ATANMIŞTI

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'a sosyal medya üzerinden "Sahnede gebermiş" demişti. Mehmetalioğlu'nun açıklamaları infial yaratırken, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını açıklamıştı.

ÖZEL’E SERT CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mitinglerde yaptığı konuşmada, Volkan Konak’ın vefat etmesinin ardından skandal paylaşımı yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’na sert tepki göstermişti. Özel’in tepkilerine Mehmetalioğlu’ndan sert cevap geldi.

MÜFTÜ TEHDİT ETTİ

Özel’i açıkça tehdit eden Mehmetalioğlu paylaşımında şunları söyledi:

“Ey özgür özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan ( gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel fatihteyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle.”