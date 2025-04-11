Çatalca Müftüsü'nden ortalığı karıştıracak paylaşım! Neye meraklı olduğu ortaya çıktı. Flaş iddia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çatalca Müftüsü'nden ortalığı karıştıracak paylaşım! Neye meraklı olduğu ortaya çıktı. Flaş iddia

Sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilgili söylediği sözlerle büyük tepki çeken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, yeni bir skandal ile gündeme geldi. Sosyal medya platformundan bir ekran resmi paylaşan Mehmetalioğlu'nun pornografik sayfalar takip ettiği iddia edildi.

Sanatçı Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili yaptığı skandal açıklamalarla gündemden düşmeyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medyadan kendisine yöneltilen yorumlara sert tepki gösteren Mehmetalioğlu, bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı ekran resmiyle gündeme geldi.

Sosyal medya platformu X hesabından şarkıcı Gülben Ergen’in yaptığı eleştiriye yanıt veren Mehmetalioğlu, Ergen’in yaptığı paylaşımın ekran resmini alıp X hesabından paylaştı. Paylaşılan ekran resminde Mehmetalioğlu'nun takip ettiği topluluklar da yer aldı. Ekran görüntüsünde Mehmetalioğlu'nun porno sayfalarını takip ettiği ortaya çıktı.

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MEHMETALİOĞLU YALANLADI!

Sosyal medya kullanıcılarının, yapılan paylaşımın altına konuyla ilgili yorumlar atması üzerine Mehmetalioğlu, yapılan paylaşımda takip edilen porno sayfalarını kendisinin takip etmediğini, Gülben Ergen’in takip ettiğini iddia etti.

Yapılan paylaşım ve Mehmetalioğlu’nun yanıtı, sosyal medyada büyük tepki gördü.

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