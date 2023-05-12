ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HURDA SATIŞI

Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2023 / 00:01

1-Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü Subaşı Yangın İlk Müdahale Ekibinde bulunan tahmini 5.000 Kg hurda demir malzeme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile satış ihalesi yapılacaktır.

İDARENİN :

Adresi :Vezir Ferhatpaşa Mah. Öğretmen Nevzat TEKİN Cad. No:9 34540 - ÇATALCA

Telefon : 0 212 789 10 05

Eposta :[email protected]

İhale Konusu:

Aşağıda Tahmini miktarı, cinsi, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen hurda satışı.

S. No CİNSİ MİKTARI (TAHMİNİ) BİRİMİ MUHAMMEN BEDELİ TOPLAM BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Muhtelif Hurda Demir 5.000 Kg 5,50 27.500,00 2.750,00 24.05.2023 14:00



2-Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3-İhale geçici teminatı, muhammen bedelin %10’udur. Geçici teminat nakit olarak ÇATALCA Ziraat Bankası Şubesindeki TR02 0001 0001 3009 5221 7650 01 İBAN nolu hesabına yada Banka Kredi Kartı ile İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına gibi yatırılacaktır.

4-İhale İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonunca İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda 24.05.2023 Çarşamba günü saat: 14:00 da yapılacaktır.

5-Satış ihalesine ait şartname, mesai saatleri içerisinde Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a-Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya Döner Sermaye Saymanlığına yatırdığına dair alındı makbuzu.

b-T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi,

d- Adres beyanı. (örneği, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünden alınabilir.)

7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



