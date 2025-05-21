Çatalca'nın eski Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na hapis şoku! Volkan Konak için ‘gebermişti’ demişti... Kocaeli’ye sürgün edildi…

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Çatalca'nın eski Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na hapis şoku! Volkan Konak için ‘gebermişti’ demişti... Kocaeli’ye sürgün edildi…

Eski Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’na iki ayrı davadan 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanatçı Volkan Konak’ın 31 Mart'ta yaşamını yitirdiği gün sosyal medya hesabından “Sahnede gebermiş” paylaşımında bulunan eski Çatalca Müftüsü ve dün Kocaeli'ye vaiz olarak sürgün edilen Ahmet Mehmetalioğlu’na toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada müftünün geçmişte yaptığı diğer paylaşımlar da incelemeye alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ve dönemin Başbakanı Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar da dosyaya eklendiği aktarıldı. 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

2 AYRI DAVA AÇILDI

Hürriyet'in özel haberine göre, Müftü Mehmetalioğlu hakkında “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak”, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “iftira” suçlarından iki ayrı dava açıldı. Mehmetalioğlu’nun önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacağı aktarıldı.

KOCAELİ’YE VAİZ OLARAK ATANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını açıklamıştı. Mehmetalioğlu, “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok” dedi.

Son Haberler
Rusya-Ukrayna krizi Avrupa borsalarını vurdu! (21 Mayıs 2025)
Rusya-Ukrayna krizi Avrupa borsalarını vurdu!
Tatil planı yapanlar dikkat! Ücretler yine dudak uçuklatıyor! İşte gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler...
Tatil planı yapanlar dikkat! Ücretler yine dudak uçuklatıyor! İşte gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler...
Huawei Watch 5'i satışa sundu
Huawei Watch 5'i satışa sundu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gönderme
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gönderme
34 arsa satışa çıkarıldı: Kazanılan parayla yol yapılacak
34 arsa satışa çıkarıldı: Kazanılan parayla yol yapılacak