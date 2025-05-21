Çatalca'nın eski Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na hapis şoku! Volkan Konak için ‘gebermişti’ demişti... Kocaeli’ye sürgün edildi…

Sanatçı Volkan Konak’ın 31 Mart'ta yaşamını yitirdiği gün sosyal medya hesabından “Sahnede gebermiş” paylaşımında bulunan eski Çatalca Müftüsü ve dün Kocaeli'ye vaiz olarak sürgün edilen Ahmet Mehmetalioğlu’na toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada müftünün geçmişte yaptığı diğer paylaşımlar da incelemeye alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ve dönemin Başbakanı Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar da dosyaya eklendiği aktarıldı. 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

2 AYRI DAVA AÇILDI

Hürriyet'in özel haberine göre, Müftü Mehmetalioğlu hakkında “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak”, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “iftira” suçlarından iki ayrı dava açıldı. Mehmetalioğlu’nun önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacağı aktarıldı.

KOCAELİ’YE VAİZ OLARAK ATANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını açıklamıştı. Mehmetalioğlu, “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok” dedi.