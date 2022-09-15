Sağlık ekibi sakatlanan futbolcuyu sedyeden düşürdü

Türkiye Kupası'nda ilk tur maçında Çatalcaspor - Edirnespor karşılaşmasında sakatlanan Yunus Emre'yi almaya gelen sağlık ekibi gündem oldu.
Çatalca İzzettin Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 4-1 kazanarak Türkiye Kupası'nda 2. tura çıktı.
Karşılaşmanın son dakikalarında ise herkesi kahkahalara boğan bir olay yaşandı.
87. dakikada sakatlanan Yunus Emre'yi almaya gelen sağlık ekibi az kalsın genç oyuncuyu sakatlıyordu. Yunus Emre sedyeye uzanmak isterken katlanan sedye oyuncunun düşmesine sebep oldu. Olayı gülümseyerek atlatan Yunus Emre "Boş verin ben çıkarım" diyerek saha kenarına yürüyerek gitti.
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