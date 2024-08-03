Çatı alev alev yandı

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı ve kısa sürede çatının tamamını sardı.

Yangın haberi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bina sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.

Yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çabanın ardından söndürüldü. Yangının nedenine dair araştırmalar devam ediyor.