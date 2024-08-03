Çatı alev alev yandı

Kaynak: İHA
Çatı alev alev yandı

Bursa'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Uzun süre devam eden yangın itrfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı ve kısa sürede çatının tamamını sardı.

Yangın haberi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bina sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.

Yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çabanın ardından söndürüldü. Yangının nedenine dair araştırmalar devam ediyor.

aw260240-03.jpg

aw260240-01.jpg

aw260240-02.jpg

Son Haberler
Yeni Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık Gündem
Yeni Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık
Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı Gündem
Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı
Yılan yılanı canlı canlı yuttu Gündem
Yılan yılanı canlı canlı yuttu
İstanbul Festivali Manga’yla başladı Kültür Sanat
İstanbul Festivali Manga’yla başladı
16 yaşındaki Kuzey Tunçelli tarih yazdı. Olimpiyatta yüzmede bir ilki başardı Spor
16 yaşındaki Kuzey Tunçelli tarih yazdı. Olimpiyatta yüzmede bir ilki başardı
Biden Netanyahu’dan anlaşmayı imzalamasını istedi Dünya
Biden Netanyahu’dan anlaşmayı imzalamasını istedi
Selvi ‘bu haydutların gözü dönmüş’ dedi! Türkiye’den üç ismi uyardı: Suikastlara aman dikkat Gündem
Selvi ‘bu haydutların gözü dönmüş’ dedi! Türkiye’den üç ismi uyardı: Suikastlara aman dikkat