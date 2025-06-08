Çatı arasından açık artırmaya: Frans Post’un tablosu yeni sahibine kavuştu

Yaklaşık 30 yıl önce, Connecticut kırsalındaki bir ahırda rastlanan kirli, kararmış tablo ilk bakışta tanınmayacak kadar kötü durumdaydı. Sotheby’s Kuzey ve Güney Amerika başkanı George Wachter, tablonun ardındaki değeri sezerek 1998 yılında koleksiyonerler Jordan ve Thomas Saunders’ı 2,2 milyon dolara eseri satın almaya ikna etti. New York’taki önde gelen sanat restorasyon uzmanlarından Nancy Krieg, sabırla yürüttüğü temizlik sürecinde eserin gizlediği güzelliği ortaya çıkardı.

Temizlik sonrası ortaya çıkan manzara “Olinda, Brezilya Manzarası ve Cizvit Kilisesi Harabeleri” isimli tabloydu. 1666 tarihli bu eser, Hollandalı sanatçı Frans Post’un Brezilya’ya dair yaptığı ender tablolardan biri.

BREZİLYA’NIN HAYALİ VE GERÇEK MANZARASI ARASINDA

Frans Post, 1612 yılında Haarlem’de doğmuş ve 24 yaşındayken Hollanda Brezilyası’na, sömürge valisi John Maurice de Nassau’nun heyetinde yer alarak gitmişti. Brezilya’da geçirdiği sekiz yılda yaptığı eskizler ve gözlemler, Avrupa’ya döndükten sonra oluşturduğu manzara resimlerinin temelini oluşturdu. Sotheby’s’e göre, sanatçının Brezilya’da yaptığı sadece yedi tablo günümüze ulaşabildi.

1666 tarihli tablo, sanatçının hafızasındaki görüntüler ve çizimlerle oluşturduğu, doğrudan gerçeği değil ama o coğrafyayı çağrıştıran hayali bir manzara sunuyor. Sotheby’s uzmanlarından Daria Foner bu durumu şu şekilde yorumluyor:

Topografik doğruluktan çok, bir düş manzarası gibi ama bu da onu daha etkileyici kılıyor.

Eserde Beberibe Nehri’nin önünde yer alan Cizvit kilisesi kalıntıları, yerli hayvanlar –bir karınca yiyen, armadillo ve tropikal kuşlar– ile ananas bitkisi gibi unsurlar dikkat çekiyor. Ayrıca, köleleştirilmiş insanlar tarlada çalışırken tasvir edilmiş.

FRANS POST’UN EN DEĞERLİ ESERİ Mİ?

Sotheby’s eski ustalar bölümü başkanı David Pollack, tablonun 90 santimetre uzunluğunda ve 58 santimetre yüksekliğinde olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor:

Bu tablo, Post’un Brezilya’yı betimleyen büyük boyutlu en iyi işlerinden biri.

Tablo uzun yıllar Parisli koleksiyonlarda dolaştı. Aralarında Napolyon’un dayısı Joseph Fesch’in de bulunduğu isimlerin koleksiyonlarında yer aldıktan sonra ABD’ye geçti.