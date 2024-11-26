Çatı katında çıkan yangın 3 evi sardı

Kastamonu'nun Aktekke Mahallesi'nde, bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki iki eve de sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyo

Olay, Güdül Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın çatı katında başlayan yangın, hızla büyüyerek komşu iki eve de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürerken, mahalle sakinleri güvenlik nedeniyle olay yerinden tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.