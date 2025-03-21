Çatı katındaki yangın enerji hattına sıçradı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çatı katındaki yangın enerji hattına sıçradı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın çıktı. Çıkan yangında binanın önündeki enerji nakil hattında patlamalar meydana geldi. Dumandan etkilenen Emetullah Y. (69) hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı Katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alevlerin sıçradığı apartmanın önündeki enerji nakil hatlarında patlamalar yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen apartman sakini Emetullah Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çatı katındaki yangın enerji hattına sıçradı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çatı katındaki yangın enerji hattına sıçradı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çatı katındaki yangın enerji hattına sıçradı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çatı katındaki yangın enerji hattına sıçradı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çatı katındaki yangın enerji hattına sıçradı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Çatı katındaki yangın enerji hattına sıçradı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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