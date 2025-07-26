Çatı katını alevler sardı: Mahsur kalanlar var

Kaynak: İHA
Çatı katını alevler sardı: Mahsur kalanlar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi'nde 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm çatı katını sararken, dumanlar ise binayı esir aldı. Durumu fark eden vatandaşlar binadan çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerde 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çatı katında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, bir kişi ayakta tedavi edildi. Alevler uzun uğraşlar neticesinde söndürülürken, binanın altında bulunana lahmacun dükkanı, bacadan inen katranlaşmış kurumla doldu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

aw504811-03.jpgaw504811-04.jpg

aw504811-05.jpg

aw504811-06.jpg

aw504811-07.jpg

aw504811-08.jpg

aw504811-09.jpg

aw504811-10.jpg

Son Haberler
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu
Kartalkaya’daki faciadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Yangının çıktığı mutfaktan böyle kaçtılar
Kartalkaya’daki faciadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Yangının çıktığı mutfaktan böyle kaçtılar
PKK'yı öven iktidarı, siyasetin 2 ağır ismi topa tuttu! 200 teröristin serbest bırakılması bardağı taşırdı...
PKK'yı öven iktidarı, siyasetin 2 ağır ismi topa tuttu! 200 teröristin serbest bırakılması bardağı taşırdı...
Cazın efsane sesi Cleo Laine, 97 yaşında hayata veda etti
Cazın efsane sesi Cleo Laine, 97 yaşında hayata veda etti
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi