Çatı yangınlarına davetiye: Meblan kimyasalı tehlike saçıyor

YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Karakaş

Dün Ünye’deki TOKİ konutlarında meydana gelen çatı yangını, bu tür kimyasalların kontrolsüz kullanımının nelere yol açabileceğini gözler önüne serdi. Yangının kısa sürede büyümesi ve çatının tamamını sarması, meblan içerikli malzemelerin yangına karşı ne denli savunmasız olduğunu ortaya koydu.

UZMANLAR UYARIYOR

İnşaat mühendisleri ve yangın güvenliği uzmanları, meblan gibi solvent bazlı kimyasalların özellikle ahşap yüzeylerde kullanıldığında yangın riskini katladığını belirtiyor. “Bu tür maddeler, yüksek sıcaklıkta hızla tutuşur ve yangının yayılmasını kolaylaştırır. Alternatif, yangına dayanıklı malzemeler tercih edilmelidir” görüşü öne çıkıyor.

DENETİM EKSİKLİĞİ GÜNDEMDE

Yangın sonrası yapılan ilk incelemelerde, kullanılan çatı kaplama malzemelerinin yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığı tartışma konusu oldu. Denetim eksiklikleri ve malzeme seçiminde maliyet odaklı yaklaşımlar, kamu güvenliğini riske atan uygulamaları beraberinde getiriyor.