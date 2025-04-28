Çatıda çıkan yangın mahallede panik yarattı

Olay, saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangını fark eden mahalle sakinleri, binadaki vatandaşları bağırarak uyardı. Apartman sakinlerinden bazıları üzerlerine battaniye alarak sokağa çıktı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını kontrol altına aldı.

EVDE KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yangının çıktığı çatı katına sebebiyet verdiği değerlendirilen daireyi kontrol etmek isteyen ekipler, evde kimsenin olmadığını tespit etti. Polis gözetiminde balkondan içeri giren itfaiye ekipleri, yanmakta olan sobayı söndürerek olası bir tehlikeyi önledi. Sobanın ve boruların dışarıya çıkarılmasıyla risk tamamen ortadan kaldırıldı.

CEP TELEFONLARIYLA SÖNDÜRME ANINI GÖRÜNTÜLEDİLER

Sokağa çıkan mahalle sakinleri, itfaiyenin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar ise yangın müdahalesini cep telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi. Olayla ilgili herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.