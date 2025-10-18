Görenleri hayrete düşüren olay, Osmangazi Mahallesi Adanır Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 2 gün önce nereden geldiği bilinmeyen bir tavus kuşu ortaya çıktı. Genellikle müstakil bir evin çatısında gezen kuşun çıkarttığı tuhaf sesler, mahallelinin dikkatini çekti. İlk defa böyle bir manzara ile karşılaşan çevre sakinleri, bu anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

SAHİBİNİN KİM OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Doğal olarak şehir ortamında yaşamını sürdürmesi mümkün olmayan talihsiz hayvanın aç ve susuz kaldığını fark eden mahalleli, durumu yetkili kurumlara bildirdi. Bir evden kaçtığı tahmin edilen tavus kuşunun yakalanması için ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerden kaçtığı belirtilen kuşun bugün aynı yerde olmadığı görülürken, sahibinin kim olduğu ise henüz öğrenilemedi.

"İLK GÖRDÜĞÜMÜZDE ÇOK ŞAŞIRDIK"



Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren 65 yaşındaki emekli mahalle sakini Osman İldeş, "Komşular, yukarıda bir kuş olduğunu ve çatıda dolaştığını söylediler. Biz de merak ettik, üst komşuya çıkıp baktık. Belediyeye haber verdik, onlar da Orman Bölge Müdürlüğü'nü aramamızı söyledi. Onlar ise, cemiyetten birilerinin gelip kuşu alacağını söylediler. Yaklaşık 2 gündür orada duruyordu.

Dün akşam da gelmişler ama nasıl aldılar görmedim. Çok şaşırdık. Tavus kuşu olduğunu zannediyorum ama cinsinin ne olduğunu tam bilmiyorum" dedi.