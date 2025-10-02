Çatıda isyan İşçiler ‘atlayacağız’ dedi! Polis ve itfaiye seferber oldu

Erzincan'da alacaklarını alamayan işçiler çatıya çıktı. Kriz ödeme ile çözüldü.

Erzincan'da yapımı devam eden Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatında çalışan üç işçi, müteahhit taşeron firmasının yevmiyelerini vermediği gerekçesiyle inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı. Alacaklarının ödenmesini talep eden işçiler alacakları hesaplarına yatmadan aşağı inmeyeceklerini ve aksi takdirde aşağı atlayacaklarını ifade ederek seslerini duyurmaya çalıştılar.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, işçiler ödemelerin yapılmasını beklediler.

Ekiplerin taşeron firmayla yaptığı görüşme sonucu işçilerin alacakları hesaplarına yattı ve eylem sona erdi.