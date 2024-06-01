Çatıda kaynak yaparken zeytinliği yaktılar! 50 dönüm kül oldu

Kaynak: DHA
Çatıda kaynak yaparken zeytinliği yaktılar! 50 dönüm kül oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir çiftlikteki çatı inşaatında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlikte yangın çıktı. Yoğun çabalar neticesinde 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında 50 dönüm arazide bulunan birçok zeytin ağacı zarar gördü.

Yangın, hem havadan hem de karadan yapılan 1,5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı ve bu süreçte birçok zeytin ağacı zarar gördü. Olayla ilgili olarak jandarma, yangını çıkardıkları tespit edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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Efeler ilçesine bağlı kırsal Yılmazköy ile Doğanköy mahalleleri arasında yer alan zeytinlikte, saat 16.30 civarında yangın meydana geldi. Alınan ihbar üzerine, bölgeye iki yangın söndürme uçağı, iki helikopter ve beş itfaiye aracı yönlendirildi. Alevler, havadan ve karadan yürütülen 1,5 saatlik yoğun çabalar neticesinde kontrol altına alınabildi. Yangında, ilk tespitlere göre, yaklaşık 50 dönüm arazide bulunan birçok zeytin ağacı hasar gördü.

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KAYNAKTAN SIÇRAYAN KIVILCIM YANGIN ÇIKARMIŞ

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini, bölgedeki bir çiftlikte çatı inşaatı esnasında yapılan kaynak işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlar olarak belirledi. Yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen şüpheliler D.A. ve Y.A.Ö., gözaltına alındı.

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Jandarma, yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

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