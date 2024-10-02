Çatıda mahsur kalan kedi güçlükle kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çatıda mahsur kalan kedi güçlükle kurtarıldı

Tokat'ta bir apartmanın çatı katında mahsur kalan kedi için itfaiye çağırıldı. Ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kedinin kurtarıldığı kaydedildi.

Tokat'ta apartmanın çatı katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zile ilçesi İstasyon Caddesi Cedit Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir apartmanın balkonunda gezinen kedi, dengesini kaybederek yan tarafta bulunan bir apartmanın çatı katına düştü. Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven uzatarak çatıya ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Çatıda mahsur kalan kedi güçlükle kurtarıldı

Çatıda mahsur kalan kedi güçlükle kurtarıldı

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