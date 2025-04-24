Çatıda mahsur kalmıştı! Minik kedi kurtarıldı

Kaynak: İHA
Çatıda mahsur kalmıştı! Minik kedi kurtarıldı

Aydın'da bir evin çatısında kedi mahsur kaldı. Minik kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düşmeden kurtarıldı.

Olay, Aydın Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 2286 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin çatısında yavru kedi sesi duyan vatandaşlar, çatıya çıkarak kontrol etti. Gelen sesi takip eden ev sahibi vatandaş, yavru kedinin çatının kenar bölümünde duvarın üzerinde mahsur kaldığını fark ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kedinin çatıdan düşmemesi için dikkatlice çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yavru kedi, ağ marifetiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Apartman sakinleri ise güvenle kurtarılan yavru kedi için ekiplere teşekkür etti.

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