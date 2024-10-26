Çatıda mangal keyfi yangınla bitti

İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çatı katında meydana gelen yangın, mangal nedeniyle çıktığı iddia ediliyor. Saat 21.00 sularında, 4 katlı binanın sakinleri mangal yaptıktan sonra ayrıldıktan yaklaşık bir saat sonra çatıda dumanlar yükselmeye başladı. Çatının alev alev yanmasını gören çevredekiler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Neyse ki yangında ölen veya yaralanan olmadı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.