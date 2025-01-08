Çatıdan başlayıp evi saran yangın tüm mahalleliyi korkuttu

Kaynak: İHA
Çatıdan başlayıp evi saran yangın tüm mahalleliyi korkuttu

Zonguldak'ta bir evin çatısında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi .

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin tüm evi sardığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde meydana geldi. Şeref K.'ye ait evin çatısında başlayan yangın bir anda tüm evi sardı.

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Yangını fark eden ev halkı kendini dışarı atarak hemen acil yardım hattını aradı. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Olay yerine intikal eden Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden ve çevre evlere sıçramadan söndürdü. Olayda yaralanma ve can kaybı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

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