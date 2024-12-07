Çatıdan düşen kar kamyoneti tost etti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çatıdan düşen kar kamyoneti tost etti!

Artvin'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan park halindeki kamyonet hasar gördü.

Olay, dün Artvin Şavşat ilçe merkezindeki Hüseyin Gökbayrak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki Özgür Doğan'a ait 08 AAZ 513 plakalı kamyonetin üzerine çevredeki evlerin çatısından kar kütlesi düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen kar yığınının altında kalan kamyonetin şoför kabini, hasar gördü. Araç çekiciyle bölgeden kaldırılırken, belediye personeli yolda temizlik çalışması başlattı.

Önlemini alıp aracını güvenli yere park etmesine rağmen başına bu durumun geldiğini söyleyen Özgür Doğan, "Aracımı çatıdan kar düşme ihtimalini düşünerek ileri bir noktaya park ettim. Ancak çatıdaki kar birikintisi fazlaydı ve büyük bir hızla gelerek aracımın üzerine düştü. Şoför kabini ve ön cam büyük zarar gördü. O an araç içinde olsaydım, bu durum benim için hayati bir tehlike yaratabilirdi" dedi.

Çatıdan düşen kar kamyoneti tost etti!

Çatıdan düşen kar kamyoneti tost etti!

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