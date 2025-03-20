Çatıdan düşerek ölen baba-oğul toprağa verildi

Kaynak: İHA
Çatıdan düşerek ölen baba-oğul toprağa verildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evin çatısını tamir ederken düşüp hayatını kaybeden baba-oğul gözyaşları içinde toprağa verildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evin çatısını tamir ederken şiddetli rüzgarın savurmasıyla düşüp hayatını kaybeden baba-oğul gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba ve oğulun cenazesinde yakınları zor anlar yaşadı.

Dün Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak'taki iki katlı bir evin çatısını tamir eden Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), şiddetli rüzgarın savurmasıyla aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Baba ve oğlun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Menemen ilçesine getirildi. Baba-oğul için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba ve oğulun cenazesi kılınan namazın ardından son yolculuğuna gönderildi.

Cenazede eşini ve oğlunu kaybeden Goncagül Barışık ile çatı tamiri esnasında yanlarında bulunan diğer çocuğu A. Barışık zor anlar yaşadı. Muharrem Barışık ve oğlu Eren Barışık'ın cenazesi Ulukent Mezarlığı'na defnedildi.

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