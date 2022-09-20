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Çatıdan kopan beton parçaları yayaların üzerine düştü

İstanbul'da 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaların, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düşmesi sonucu bir kadın ve 6 yaşındaki kızı hafif yaralandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:44
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Çatıdan kopan beton parçaları yayaların üzerine düştü

Çatıdan kopan beton parçaları yayaların üzerine düştü
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Veliefendi Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir iş hanının çatısından beton parçaları koptu. Yere düşen parçaların bir kısmı, bu sırada kaldırımda yürüyen Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A'nın üzerine geldi.

Olayda yaralanan anne ve kızı daha sonra hastaneye gitti. Başından yaralanan Seyran A. ile parmağı kırılan M.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatıda filelerle önlem alınmış

İş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı. Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısında düşme tehlikesi bulunan beton parçalarını tek tek topladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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