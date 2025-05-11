Çatıya çıkan kadını polisler ikna etti: Hastanede tedavi altında

Antalya’nın Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi Küme Evlerinde yaşanan olayda bir kadının 11 katlı apartmanının çatısına çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanın çatısına çıkarak ismi öğrenilemeyen kadınla yaptıkları kısa konuşmanın ardından onu ikna ederek aşağıya indirdi.

Ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen kadının bunalıma girerek çatıya çıktığı öğrenilirken, çatıdan indirilen kadın sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.